Юниорская сборная России вышла в финал Мирового кубка вызова U18 Турнир проходит в Канаде.

В полуфинале Мирового кубка вызова юниорская сборная России (до 18 лет) обыграла сверстников из Чехии со счетом 5:1 (4:0, 1:0, 0:1).

В составе победителей хет-трик на свой счет записал Павел Тютнев, еще две шайбы забросил Данила Гущин.

В финале сборная России сыграет с командой Канады (Восток).

😎 Юниоры U18 вышли в финал Мирового кубка вызова, обыграв в полуфинале чехов со счётом 5:1. А это значит — поборемся за золото турнира!

⠀#снамироссия pic.twitter.com/2pYkZps7v5 — Хоккей России (@russiahockey) 15 декабря 2019 г.

Мировой кубок вызова U18

Полуфинал

Чехия U18 — Россия U18 — 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)

Голы: Гущин (Дидковский, Кирсанов), 4. Тютнев (Пашин, Чайка), 5. Тютнев (Пашин, Пономарев), 11. Тютнев (Грушников, Кирсанов), 18. Гущин (Дидковский, Грушников), 37. - Моронг, 54.