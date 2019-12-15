Юниорская сборная России вышла в финал Мирового кубка вызова U18

В полуфинале Мирового кубка вызова юниорская сборная России (до 18 лет) обыграла сверстников из Чехии со счетом 5:1 (4:0, 1:0, 0:1).
В составе победителей хет-трик на свой счет записал Павел Тютнев, еще две шайбы забросил Данила Гущин.
В финале сборная России сыграет с командой Канады (Восток).
😎 Юниоры U18 вышли в финал Мирового кубка вызова, обыграв в полуфинале чехов со счётом 5:1. А это значит — поборемся за золото турнира!— Хоккей России (@russiahockey) 15 декабря 2019 г.
⠀#снамироссия pic.twitter.com/2pYkZps7v5
Мировой кубок вызова U18
Полуфинал
Чехия U18 — Россия U18 — 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)
Голы: Гущин (Дидковский, Кирсанов), 4. Тютнев (Пашин, Чайка), 5. Тютнев (Пашин, Пономарев), 11. Тютнев (Грушников, Кирсанов), 18. Гущин (Дидковский, Грушников), 37. - Моронг, 54.