Михеев - о безголевой серии: Переживал, что не могу забить, но сейчас чувствую, что в голове порядок - Советский спорт
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15 декабря 2019 09:10ХоккейНечаев Юрий

Михеев - о безголевой серии: Переживал, что не могу забить, но сейчас чувствую, что в голове порядок

«Торонто» обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев поделился эмоциями после победной заброшенной шайбы в матче против «Эдмонтона» (4:1).

«Я долгое время не мог забить, немного переживал, но сейчас чувствую, что в голове порядок. Очень важно, что мы победили и проводим хороший выезд», - цитирует Михеева официальный сайт НХЛ.

Российский нападающий не мог отличиться на протяжении 21 встречи. В активе форварда 18 очков (5+13) в 34 матчах текущего сезона.

«Торонто» набрал 36 очков и расположился на 12-й позиции Восточной конференции.

18 декабря команда Михеева на своей площадке сыграет против «Баффало».

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