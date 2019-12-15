Михеев - о безголевой серии: Переживал, что не могу забить, но сейчас чувствую, что в голове порядок

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев поделился эмоциями после победной заброшенной шайбы в матче против «Эдмонтона» (4:1).
«Я долгое время не мог забить, немного переживал, но сейчас чувствую, что в голове порядок. Очень важно, что мы победили и проводим хороший выезд», - цитирует Михеева официальный сайт НХЛ.
Российский нападающий не мог отличиться на протяжении 21 встречи. В активе форварда 18 очков (5+13) в 34 матчах текущего сезона.
«Торонто» набрал 36 очков и расположился на 12-й позиции Восточной конференции.
18 декабря команда Михеева на своей площадке сыграет против «Баффало».
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