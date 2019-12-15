Дюклер признан первой звездой дня в НХЛ Лига объявила имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

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Лавры первой звезды достались нападающему «Оттавы» Энтони Дюклеру.

В матче против «Коламбуса» (4:3 ОТ) нападающий оформил хет-трик, а одна из его шайб, заброшенная в овертайме, принесла «Сенаторз» победу.

Второй звездой назван форвард «Питтсбурга» Брайан Раст, забросивший две шайбы и сделавший одну голевую передачу в победной игре против «Лос-Анджелеса» (5:4 Б).

Замкнул тройку Энтони Бовилье из «Айлендерс».

В игре против «Баффало» (3:2 ОТ) нападающий набрал 3 (1+2) очка.