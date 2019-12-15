Александр Кожевников: В действиях сборной России не хватает агрессии Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал выступление сборной в двух первых матчах на Кубке Первого канала.

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На домашнем этапе Еврохоккейтура сборная России в четверг проиграла шведам со счетом 3:4, а вчера лишь в серии буллитов одолела команду Чехии (4:3). Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что российским хоккеистам не хватает интенсивности и агрессии.

«Позади два матча турнира – поражение от шведов и победа чехов по буллитам, – сказал Кожевников в интервью Чемпионат.com – В целом, наверное, не совсем тот результат, которого хотел видеть наш болельщик. Тем более, что состав подобрался весьма неплохой. Да, отсутствует ряд игроков из-за травм, но так бывает всегда – практически перед каждым турниром кто-то «вылетает».

Мне показалось, что в наших действиях не хватает агрессии. Для КХЛ, наверное, такой стиль подходит, но в Евротуре уровень соперников более серьезный. Не сомневаюсь в том, что многие игроки нашей сборной подстроятся под необходимый уровень, но для этого необходимо некоторое время. У нас много техничных игроков, но интенсивности в их действиях не хватает».

Кожевников в составе сборной СССР выигрывал олимпийские турниры в Сараево и Калгари в 1984 и 1988 годах.