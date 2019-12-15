На матче Чехия – Швеция вместо чешского гимна включили гимн Казахстана - Советский спорт
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15 декабря 2019 15:26ХоккейШарафудинов Виктор

На матче Чехия – Швеция вместо чешского гимна включили гимн Казахстана

ФХР принесла извинения.

Сегодня перед матчем Кубка Первого канала Чехия – Швеция вместо чешского гимна прозвучал гимн Республики Казахстан. После этого на «ЦСКА-Арене» несколько минут искали запись гимна Чешской Республики.

Тем временем чешские болельщики исполнили национальный гимн своей страны а капелла.

Федерация хоккея России принесла свои извинения.

«Перед началом матча из-за технической накладки вместо гимна Чешской Республики прозвучал национальный гимн Казахстана. Федерация хоккея России выражает искренние извинения сборной Чехии и болельщикам чешской команды», – сказано в сообщении на официальном сайте федерации.

Матч Чехия – Швеция продолжается в эти минуты. По ходу второго периода шведы выигрывают со счетом 2:0.

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