На матче Чехия – Швеция вместо чешского гимна включили гимн Казахстана

Сегодня перед матчем Кубка Первого канала Чехия – Швеция вместо чешского гимна прозвучал гимн Республики Казахстан. После этого на «ЦСКА-Арене» несколько минут искали запись гимна Чешской Республики.
Тем временем чешские болельщики исполнили национальный гимн своей страны а капелла.
Федерация хоккея России принесла свои извинения.
«Перед началом матча из-за технической накладки вместо гимна Чешской Республики прозвучал национальный гимн Казахстана. Федерация хоккея России выражает искренние извинения сборной Чехии и болельщикам чешской команды», – сказано в сообщении на официальном сайте федерации.
Матч Чехия – Швеция продолжается в эти минуты. По ходу второго периода шведы выигрывают со счетом 2:0.
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