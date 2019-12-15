Шведы обыграли чехов и стали лидерами Кубка Первого канала - Советский спорт
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15 декабря 2019 16:38ХоккейШарафудинов Виктор

Шведы обыграли чехов и стали лидерами Кубка Первого канала

Матч состоялся в Москве.

Сборная Швеции обыграла команду Чехии со счетом 3:1 в матче заключительного третьего тура Кубка Первого канала. Турнир является вторым этапом Еврохоккейтура.

Две из трех своих шайб шведская команда забросила во втором периоде. На 21-й минуте отличился Деннис Расмуссен, а на 27-й Мальте Стремвалль реализовал большинство.

В третьем периоде на 49-й минуте нападающий чехов Гинек Зогорна «размочил» счет, тоже отличившись в формате пять на четыре, но на последней минуте основного времени Расмуссен оформил дубль.

Шведская сборная вышла в лидеры Кубка Первого канала, набрав шесть очков. Чехи опустились на третью позицию, оставшись с тремя очками.

В эти минуты в Санкт-Петербурге заканчивается первый период матча Россия – Финляндия. Россияне выигрывают 1:0. На второй минуте большинство реализовал Антон Слепышев после передачи Вадима Шипачева.

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