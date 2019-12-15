Милош Ржига: Сегодня совершенно не было видно наших лидеров, которые должны были вести игру Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал поражение от команды Швеции (1:3) в заключительном матче Кубка Первого канала.

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- Не сыграли сегодня, как должны были. Первые два периода вообще было настроения, только в третьем периоде начали играть. Сегодня совершенно не было видно Андрея Нестрашила, Дмитрия Яшкина, Иржи Секача – наших лидеров, которые должны были вести игру, - цитирует Ржигу «РИА Новости».

Добавим, что после этой встречи шведская сборная вышла в лидеры Кубка Первого канала, набрав шесть очков, а чехи опустились на третью позицию, оставшись с тремя очками.