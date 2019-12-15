Дубль Слепышева принес сборной России победу над командой Финляндии Хоккеисты сборной России одержали победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу российской команды, в составе которой дублем отметился Антон Слепышев (2-я и 58-я минуты).

Отметим, что голкипер сборной России Илья Сорокин отразил 22 броска и записал на свой счет «сухой» матч.

После этой встречи российская команда набрала пять очков и заняла итоговое второе место на турнире, финская сборная, имея в активе четыре очка, стала третьей.

Победу на Кубке Первого канала одержали шведские хоккеисты, набравшие шесть очков. Сборная Чехии закончила турнир на четвертой строчке.