Дубль Слепышева принес сборной России победу над командой Финляндии

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу российской команды, в составе которой дублем отметился Антон Слепышев (2-я и 58-я минуты).
Отметим, что голкипер сборной России Илья Сорокин отразил 22 броска и записал на свой счет «сухой» матч.
После этой встречи российская команда набрала пять очков и заняла итоговое второе место на турнире, финская сборная, имея в активе четыре очка, стала третьей.
Победу на Кубке Первого канала одержали шведские хоккеисты, набравшие шесть очков. Сборная Чехии закончила турнир на четвертой строчке.
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