Капризов – самый ценный игрок Кубка Первого канала, Сорокин – лучший вратарь Победителем соревнований второй раз кряду стала команда Швеции.

Форвард сборной России Кирилл Капризов признан самым ценным игроком Кубка Первого канала. На его счету два гола на турнире.

Как сообщает агентство «РИА Новости», лучшим вратарем турнира стал российский голкипер Илья Сорокин. Его соотечественник Игорь Ожиганов назван лучшим защитником, а шведский форвард Деннис Расмуссен – лучшим нападающим.

Сегодня, 15 декабря команда Алексея Кудашова обыграла (2:0) сборную Финляндии и завершила турнир на второй строчке. В ее активе пять очков. Финская сборная, имея в активе четыре очка, стала третьей.

Победу на Кубке Первого канала одержали шведские хоккеисты, набравшие шесть очков. Сборная Чехии закончила турнир на четвертой строчке.