Антон Слепышев: Финны где-то поджимали, но мы выстояли, так что все здорово Нападающий сборной России Антон Слепышев – о победе команды над Финляндией (2:0) в заключительном матче Кубка Первого канала.

– Матч был непростым, играли второй день подряд. Финны где-то поджимали, но мы выстояли, так что все здорово.

– Какие впечатления от домашнего этапа Евротура?

– Второе место у нас. Думаю, что на этот результат сильно повлиял первый период матча со шведами. Начни мы ту игру получше, были бы шансы все три игры выиграть. Сделаем выводы и постараемся не повторять ошибок в будущем. И в обороне, и в атаке не все получалось. У тренерского штаба еще много работы.

– Ожидали, что станете героем матча с финнами? На вашем счету две шайбы.

– Никогда не думаю – забью или нет. Настраиваюсь всегда одинаково.

– Как атмосфера на этой арене?

– Было здорово! Поддержка и организация отличные.

– В прошлом голу жаловались, что жарко.

– В таких матчах под открытым небом, что в НХЛ, что здесь – лед всегда оставляет ожидать лучшего, но это никак не повлияло на тот кайф, который получили сегодня игроки от матча.

Напомним, что встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в присутствии 67877 зрителей.

По итогам турнира российская команда набрала пять очков и заняла второе место, пропусти вперед шведскую сборную, в активе которой шесть очков после трех матчей.