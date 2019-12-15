Антон Слепышев: Финны где-то поджимали, но мы выстояли, так что все здорово

– Матч был непростым, играли второй день подряд. Финны где-то поджимали, но мы выстояли, так что все здорово.
– Какие впечатления от домашнего этапа Евротура?
– Второе место у нас. Думаю, что на этот результат сильно повлиял первый период матча со шведами. Начни мы ту игру получше, были бы шансы все три игры выиграть. Сделаем выводы и постараемся не повторять ошибок в будущем. И в обороне, и в атаке не все получалось. У тренерского штаба еще много работы.
– Ожидали, что станете героем матча с финнами? На вашем счету две шайбы.
– Никогда не думаю – забью или нет. Настраиваюсь всегда одинаково.
– Как атмосфера на этой арене?
– Было здорово! Поддержка и организация отличные.
– В прошлом голу жаловались, что жарко.
– В таких матчах под открытым небом, что в НХЛ, что здесь – лед всегда оставляет ожидать лучшего, но это никак не повлияло на тот кайф, который получили сегодня игроки от матча.
Напомним, что встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в присутствии 67877 зрителей.
По итогам турнира российская команда набрала пять очков и заняла второе место, пропусти вперед шведскую сборную, в активе которой шесть очков после трех матчей.