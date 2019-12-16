Юниорская сборная России стала победителем Мирового кубка вызова U18 - Советский спорт
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16 декабря 2019 07:06ХоккейНечаев Юрий

Юниорская сборная России стала победителем Мирового кубка вызова U18

Турнир завершился в Канаде.

Юниорская сборная России (до 18 лет) выиграла Мировой кубок вызова.

В финале российская команда обыграла сборную Канады (Восток) со счетом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

Павел Тютнев открыл счет в третьем периоде, а победную шайбу во втором овертайме забросил Шакир Мухамадуллин.

Россияне завоевали трофей впервые за 13 лет.

Мировой кубок вызова U18
Финал

Россия U18 — Канада-Восток — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Тютнев, 56. Мухамадуллин, 86. — Александер, 59.

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