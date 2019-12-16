Юниорская сборная России стала победителем Мирового кубка вызова U18 Турнир завершился в Канаде.

Юниорская сборная России (до 18 лет) выиграла Мировой кубок вызова.

В финале российская команда обыграла сборную Канады (Восток) со счетом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

Павел Тютнев открыл счет в третьем периоде, а победную шайбу во втором овертайме забросил Шакир Мухамадуллин.

Россияне завоевали трофей впервые за 13 лет.

💥 Невероятно напряжённый матч провели наши юниоры U18 в финале Мирового кубка вызова против «Канады Восток» — и буквально вырвали победу во втором (!) овертайме (2:1ОТ).

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Эти парни прямо на наших глазах делают историю!

⠀#снамироссия pic.twitter.com/Vl1u7QFYvZ — Хоккей России (@russiahockey) 16 декабря 2019 г.

Мировой кубок вызова U18

Финал

Россия U18 — Канада-Восток — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Тютнев, 56. Мухамадуллин, 86. — Александер, 59.