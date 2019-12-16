Юниорская сборная России стала победителем Мирового кубка вызова U18

Юниорская сборная России (до 18 лет) выиграла Мировой кубок вызова.
В финале российская команда обыграла сборную Канады (Восток) со счетом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
Павел Тютнев открыл счет в третьем периоде, а победную шайбу во втором овертайме забросил Шакир Мухамадуллин.
Россияне завоевали трофей впервые за 13 лет.
💥 Невероятно напряжённый матч провели наши юниоры U18 в финале Мирового кубка вызова против «Канады Восток» — и буквально вырвали победу во втором (!) овертайме (2:1ОТ).— Хоккей России (@russiahockey) 16 декабря 2019 г.
⠀
Эти парни прямо на наших глазах делают историю!
⠀#снамироссия pic.twitter.com/Vl1u7QFYvZ
Мировой кубок вызова U18
Финал
Россия U18 — Канада-Восток — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Тютнев, 56. Мухамадуллин, 86. — Александер, 59.