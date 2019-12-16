«Вегас» обыграл «Ванкувер», Зыков забросил первую шайбу в сезоне «Кэнакс» потерпели второе поражение подряд.

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» на своем льду обыграл «Ванкувер» со счетом 6:3 (2:1, 2:0, 2:2).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Макс Пачиоретти, набравший 4 (2+2) очка. Ши Теодор оформил ассистентский хет-трик.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился нападающий Валентин Зыков. В текущем сезоне на его счету 3 (1+2) очка в 11 матчах.

Напомним, 17 октября Зыков был дисквалифицирован на 20 матчей в НХЛ за нарушение антидопинговых правил.

В турнирной таблице Западной конференции «Вегас» занимает восьмую позицию. Команда набрала 41 очко. «Ванкувер» - десятый (36).

Следующие матчи обе команды проведут 18 декабря на своих площадках. «Кэнакс» встретятся с «Монреалем», а «Вегас» сыграет против «Миннесоты».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Ванкувер» — 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

Голы: Холден, 3. Зыков, 10. Марчессо, 25. Стоун, 30. Пачиоретти, 51, 60. — Петтерссон, 5. Бэсер, 46. Виртанен, 58.