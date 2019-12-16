Главный тренер юниорской сборной России: Останавливаться на этой победе не стоит В Канаде завершился Мировой кубок вызова U18.

Главный тренер юниорской сборной России (до 18 лет) Сергей Голубович поделился эмоциями после победы на турнире.

«Эмоции невероятные! Но останавливаться на этой победе не стоит. Если у команды есть характер, она будет добиваться результата. Да, может быть, не всегда все будет получаться. Но характер у этих ребят есть. Для хоккеистов это огромный опыт в ходе подготовки к юниорскому чемпионату мира. Ребята играли строго, играли по системе, над которой мы работаем, и которая дает результат. Кто самый большой молодец сегодня? Вся команда», - цитирует Голубовича пресс-служба ФХР.

Напомним, сегодня юниорская сборная России (до 18 лет) стала победителем Мирового кубка вызова.

В финале российская команда обыграла сборную Канады (Восток) со счетом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

Павел Тютнев открыл счет в третьем периоде, а победную шайбу во втором овертайме забросил Шакир Мухамадуллин.

Россияне завоевали трофей впервые за 13 лет.