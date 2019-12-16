Кейн признан первой звездой игрового дня в НХЛ Лига объявила имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Первой звездой признан нападающий «Чикаго» Патрик Кейн.

В победном матче против «Миннесоты» форвард оформил хет-трик.

Второй звездой назван Макс Пачиоретти из «Вегаса».

Нападающий набрал 4 (2+2) очка и помог своей команде обыграть «Ванкувер» (6:3).

Замкнул тройку игрок «Виннипега» Марк Шайфли.

Его команда уверенно обыграла «Филадельфию» (7:3), а сам хоккеист забил гол и сделал две результативные передачи.