Кейн признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Первой звездой признан нападающий «Чикаго» Патрик Кейн.
В победном матче против «Миннесоты» форвард оформил хет-трик.
Второй звездой назван Макс Пачиоретти из «Вегаса».
Нападающий набрал 4 (2+2) очка и помог своей команде обыграть «Ванкувер» (6:3).
Замкнул тройку игрок «Виннипега» Марк Шайфли.
Его команда уверенно обыграла «Филадельфию» (7:3), а сам хоккеист забил гол и сделал две результативные передачи.
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