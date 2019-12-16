Голкипер юниорской сборной России Егор Гуськов: Перед вторым овертаймом сил говорить уже не было Юниорская сборная России впервые в истории выиграла Мировой кубок вызова.

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Голкипер юниорской сборной России Егор Гуськов прокомментировал победу над командой «Канада Восток» (2:1 2OT) в финальном матче Мирового кубка вызова в Доусон Крике.

«Наверное, (это) самый ответственный матч (в жизни) – точно, – приводит слова 17-летнего вратаря официальный сайт ФХР. – И думаю, что из-за этого самый сложный, да. Сил говорить в раздевалке перед вторым овертаймом уже не было, но мы все понимали – либо мы, либо они. Мы больше хотели. Сказали друг другу, что в этом году у нас в сборной последний матч, надо на новый год уйти с хорошим настроением».

Напомним, юниорская сборная России впервые в истории стала победителем Мирового кубка вызова, в котором ее соперники старшего возраста.

Гуськов был признан лучшим игроком финала, а также вместе с защитником Даниилом Чайкой вошел в символическую сборную турнира.