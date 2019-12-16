Альберт Лещев – о поражении от США: Обидно проиграть и занять второе место Юниорская сборная России по хоккею (U17) стала второй на домашнем турнире в Казани.

Главный тренер юниорской сборной России (U17) Альберт Лещев подвел итоги финального матча с США (0:6) в «Турнире четырех наций» в Казани.

«Для меня это первый турнир в качестве тренера сборной U17, – приводит слова Лещева официальный сайт ФХР. – Конечно, обидно проиграть и занять второе место.

Ошибки? Конечно, они были, мы их увидели, это хорошая информация, которую мы используем в дальнейшей подготовке. Поражения тоже учат – и этот опыт мы используем на пользу».

Отметим, что перед матчем с США Россия победила Словакию (7:1) и Швейцарию (5:0). Таким образом, хозяева турнира остались на втором месте.