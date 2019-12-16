Кирилл Капризов: Сорокин здорово сыграл, Слепышев – красавец

Форвард сборной России Кирилл Капризов прокомментировал победу над Финляндией (2:0) в заключительном матче второго этапа Еврохоккейтура «Кубка Первого канала» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
«Хорошо, что закончили победой такой матч, – приводит слова 22-летнего игрока официальный сайт ФХР. – Мы играли на узкой площадке. Где-то попроще надо было сыграть, можно было больше выкинуть, чтобы шайба попрыгала. Не всегда получается войти в зону через пас. (Илья) Сорокин здорово сыграл, и (Антон) Слепышев – красавец. Хороший второй гол забил».
Напомним, оба гола в матче на счету форварда Антона Слепышева, а голкипер Илья Сорокин отразил все 22 броска финнов. Сборная России набрала пять очков и заняла второе место на турнире, отстав на одно очко от Швеции.
Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев Шли в Европу, а куда пришли? Нужна ли нашему футболу «осень-весна»? Сразу после матча «Бенфика» – «Зенит» Андрей Аршавин выразил сомнение в успешности системы розыгрыша чемпионата России. 11.12.2019 20:00 Футбол Андронов Алексей Невероятный график «Рейнджерс» Панарина Спойлер – виноват тренер Дэвид Куинн. 15.12.2019 13:15 Хоккей Славин Виталий Владимир Потанин: Сказку в Сочи у нас не отнимут Обозреватель «Советского спорта» встретился с президентом «Норильского никеля», главой попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Владимиром Потаниным. 13.12.2019 08:00 Хоккей Иванов Григорий Алина всё. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 11:00 Фигурное катание Киреева Ксения Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене Светлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат. 13.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай От Чистякова до Малкома. Лучшие и худшие трансферы РПЛ в сезоне-2019/20 Летняя трансферная кампания российских клубов через призму осенней части сезона. 15.12.2019 23:30 Футбол Зибрак Артем