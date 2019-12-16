Кирилл Капризов: Сорокин здорово сыграл, Слепышев – красавец - Советский спорт
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16 декабря 2019 09:48ХоккейЛипкин Антон

Кирилл Капризов: Сорокин здорово сыграл, Слепышев – красавец

Россия победила Финляндию на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.

Форвард сборной России Кирилл Капризов прокомментировал победу над Финляндией (2:0) в заключительном матче второго этапа Еврохоккейтура «Кубка Первого канала» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Хорошо, что закончили победой такой матч, – приводит слова 22-летнего игрока официальный сайт ФХР. – Мы играли на узкой площадке. Где-то попроще надо было сыграть, можно было больше выкинуть, чтобы шайба попрыгала. Не всегда получается войти в зону через пас. (Илья) Сорокин здорово сыграл, и (Антон) Слепышев – красавец. Хороший второй гол забил».

Напомним, оба гола в матче на счету форварда Антона Слепышева, а голкипер Илья Сорокин отразил все 22 броска финнов. Сборная России набрала пять очков и заняла второе место на турнире, отстав на одно очко от Швеции.

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