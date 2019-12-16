Стаал набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ Канадец забил «Чикаго».

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Форвард «Миннесоты» Эрик Стаал набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (3:5) 35-летний канадец забил первый гол «дикарей», что позволило ему стать 89-м игроком в истории лиги, кому покорилась эта отметка. Теперь у Стаала 1000 (429+571) очков в 1208 матчах за карьеру.

Стаал выступает в НХЛ с 2003 года, когда его под вторым номером выбрала «Каролина». По ходу сезона-2015/2016 его обменяли в «Рейнджерс», а с 2016 года он выступает за «Миннесоту».

Самым результативным для Стаала стал сезон-2005/2006, в котором он набрал 100 (45+55) очков в 82 матчах. В нынешнем регулярном чемпионате на его счету 26 (12+14) очков в 34 играх.