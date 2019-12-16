Эрик Стаал – о 1000-м очке: Не смог бы добраться до этого числа без помощи очень многих людей Стаал стал 89-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1000 очков.

Форвард «Миннесоты» Эрик Стаал высказался о том, что набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (3:5) 35-летний канадец забил первый гол «дикарей», что позволило ему стать 89-м игроком в истории лиги, кому покорилась эта отметка.

«Я, конечно, горжусь этим, но не смог бы добраться до этого числа без помощи очень многих людей, – приводит слова Стаала официальный сайт лиги. – Пожалуй, именно об этом я сейчас думаю. Было бы очень приятно победить, но я надеюсь, что в ближайшие пару лет победы еще меня ждут».

Теперь у Стаала 1000 (429+571) очков в 1208 матчах за карьеру. Он выступает в НХЛ с 2003 года и раньше играл за «Каролину» (2003-2016) и «Рейнджерс» (2016).