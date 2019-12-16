Мэтт Нисканен: Мы играли энергично, но «Виннипег» – качественнее и эффективнее «Филадельфия» проиграла «Виннипегу» в регулярном чемпионате НХЛ.

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Защитник «Филадельфии» Мэтт Нисканен подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:7).

«Мы играли довольно энергично (после субботнего поражения от «Миннесоты» – 1:4), – приводит слова 33-летнего американца официальный сайт лиги. – Мы много владели шайбой, не позволяли сопернику разбежаться, но они сыграли качественнее и эффективнее».

Отметим, что Нисканен забил первый гол «летчиков». «Филадельфия» потерпела третье поражение подряд и теперь 17 декабря сыграет дома с «Анахаймом».

«Летчики» остаются в плей-офф, занимая второе место в зоне wild card на Востоке.