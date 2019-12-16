Тихомиров продлил контракт с «Торпедо» В этом сезон вратарь сыграл в 25 матчах КХЛ.

Нижегородское «Торпедо» на своем официальном сайте объявило о продлении соглашения с 24-летним голкипером Андреем Тихомировым. Хоккеист останется в команде до сезона 2021/2022.

Отметим, что вратарь является воспитанником «Торпедо». В составе молодежной команды – «Чайки» – он становился победителем Кубка Харламова (2015).

В этом сезоне Тихомиров принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отражал в среднем 92.8% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,40.