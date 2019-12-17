Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения во встрече «Нэшвиллом» Хоккеисты «Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5.

В составе «Предаторз» заброшенными шайбами отметились Рокко Гримальди (11-я минута), Роман Йози (31, 59), Маттиас Экхольм (36) и Райан Эллис (60 п.в.), у команды из Нью-Йорка отличились Крис Крайдер (12) и Артемий Панарин (58).

Отметим, что Панарин завершил эту встречу с показателем полезности «-2», форвард Павел Бучневич – «-1», а российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 19 из 23 бросков.

В следующем матче «Нэшвилл», одержавший третью победу в пяти последних встречах сезона, на выезде встретится с «Айлендерс», а «Рейнджерс», потерпевшие второе поражение кряду, на своем льду примут «Торонто».