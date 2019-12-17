Майк Салливан: Состояние Кросби внушает оптимизм

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан – о восстановлении капитана команды Сидни Кросби.
- Мы живем текущим днем. Нас, безусловно, вдохновляет его прогресс. Мы очень рады, что он встал на коньки и катается уже несколько дней. Он успешно восстанавливается. Его состояние внушает оптимизм. Мы будем держать вас в курсе, - цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Пингвинз» провели 16 последних матчей без своего капитана, начавшего этот сезон с травмой. 14 ноября Кросби лег на операцию.
Ранее сообщалось, что на восстановление форварду потребуется не меньше шести недель.
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