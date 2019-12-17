Линус Умарк: С Хартикайненом солидарны в том, что пора бы уже выиграть Кубок Шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк рассказал о задачах команды на текущий сезон.

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- Мы с Хартикайненом уже давно в Уфе. Он седьмой сезон, я - пятый, и мы оба солидарны в том, что пора бы уже выиграть Кубок. Конечно же, много факторов должно сойтись воедино для победы. Если клуб и болельщики будут верить в нас, то я уверен - мы сможем добиться цели.

Конечно же, это сложно, на Кубок претендуют семь-восемь команд. Все может произойти, можем и выиграть, а можем и вылететь в первом раунде. Но мы настроены решительно и попытаемся добиться максимального результата в этом сезоне, - приводит слова Умарка официальный сайт КХЛ.

Добавим, что «Салават Юлаев» набрал 45 очков в 38 встречах регулярного чемпионата КХЛ и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.