НХЛ дисквалифицировала Фараби на три матча

Форвард «Филадельфии» наказан за силовой прием против Перро.
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Форвард «Филадельфии» Джоэл Фараби дисквалифицирован на три матча, сообщает официальный сайт лиги. Такое решение принял департамент безопасности игроков.
19-летний американец наказан за силовой прием против форварда «Виннипега» Матье Перро в матче команд, который состоялся в ночь на понедельник (3:7). Судьи выписали Фараби пять минут за блокировку и удалили до конца игры. После этого эпизода Перро больше не появлялся на льду.
Теперь по условиям коллективного соглашения из зарплаты Фараби будет удержано 14,9 тысячи долларов, которые пойдут в фонд помощи игрокам.
Фараби пропустит матчи с «Анахаймом» (17 декабря), «Баффало» (19 декабря) и «Оттавой» (21 декабря) и сможет вернуться в состав в игре с «Рейнджерс» (23 декабря).
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