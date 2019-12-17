Валерий Брагин: Ищем оптимальные варианты по сочетаниям, они еще не готовы Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о настрое команды в преддверии чемпионата мира по хоккею.

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- Настрой в команде хороший, все работают. Ищем оптимальные варианты по сочетаниям, они еще не готовы, посмотрим после товарищеских игр.

Вырисовываются три звена, на бумаге это все хорошо, но все определит результат. Дай бог, чтобы все получилось хорошо.

Все прекрасно понимают, что нужно обходиться без дисквалификаций, мы это постоянно обсуждаем. Каждое действие игрока должно идти на пользу сборной, - приводит слова Брагина Sport24.ru.

Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.

Сборная России в группе B сыграет с командами США, Канады, Чехии и Германии.