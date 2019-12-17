Генменеджер «Аризоны» Джон Чайка: Холл поможет нам завоевать Кубок Стэнли

Генеральный менеджер «Аризоны» Джон Чайка прокомментировал обмен с «Нью-Джерси», по итогам которого игроком «койотов» стал форвард Тэйлор Холл.
«Тэйлор Холл – один из самых талантливых игроков в современном хоккее, обладатель «Харт Трофи», великолепный разыгрывающий, один из самых одаренных нападающих НХЛ, – приводит слова Чайки официальный сайт лиги. – Мы чрезвычайно рады, что Тэйлор присоединился к нам и поможет нам выполнить главную задачу – завоевать Кубок Стэнли для Аризоны».
Напомним, 28-летний канадец выступал за «Девилз» с 2016 года. В сезоне-2017/2018 он набрал 93 (39+54) очка и стал обладателем «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата). Ранее он провел шесть сезонов за «Эдмонтон». Всего на счету Холла, выбранного под первым номером драфта 2010 года, 536 (208+328) очков в 592 матчах сезона.
«Аризона» набрала 42 очка в 35 матчах и занимает первое место в Тихоокеанском дивизионе.
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