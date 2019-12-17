Аччари признан первой звездой дня в НХЛ Форвард «Флориды» сделал хет-трик в ворота «Оттавы».

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Форвард «Флориды» Ноэль Аччари стал лучшим игроком понедельника в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (6:1) 28-летний американец забросил три шайбы, оформив свой первый хет-трик в лиге. Теперь на его счету 10 (8+2) очков в 30 матчах сезона.

Второй звездой назван форвард «Сент-Луиса» Давид Перрон. 31-летний канадец также сделал хет-трик в ворота «Колорадо» (5:2). У него стало 33 (15+18) очка в 35 матчах.

Третьей звездой выбран голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало. 25-летний финн отразил все 30 бросков в матче с «Вашингтоном» (3:0) и во второй раз в сезоне сыграл «на ноль».