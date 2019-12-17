Пардью может возглавить «Адо Ден Хааг» до конца сезона Команда занимает 17-е место в чемпионате Голландии.

Загрузка...

Бывший главный тренер «Вест Бромвича» Алан Пардью близок к тому, чтобы возглавить «Адо Ден Хааг», сообщает Sky Sports.

58-летний британец уже обсудил с руководством клуба условия краткосрочного контракта, по которому он будет руководить командой до конца нынешнего сезона.

В 17 турах чемпионата Голландии «Адо Ден Хааг» набрал 13 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.

Отметим, что предыдущим клубом Пардью был «Вест Бромвич», который он покинул в апреле 2018 года. Ранее он работал с «Редингом» (1999-2003), «Вест Хэмом» (2003-2006), «Чарльтоном» (2006-2008), «Саутгемптоном» (2009-2010), «Ньюкаслом» (2010-2014) и «Кристал Пэласом» (2015-2016).