Микко Коскинен – о победе над «Далласом»: Все в первую очередь думали об обороне 34 сэйва Коскинена помогли «Эдмонтону» обыграть «Даллас».

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Голкипер «Эдмонтон» Микко Коскинен прокомментировал победу над «Далласом» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Было круто, – приводит слова 31-летнего финна официальный сайт лиги. – Ребята играли очень плотно и здорово. Все в первую очередь думали об обороне, а потом уже – об игре впереди».

Отметим, что Коскинен отразил 34 броска и стал второй звездой матча. Теперь у бывшего голкипера СКА 12 побед в 21 матче сезона, 91,7 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,65 гола за игру.

«Эдмонтон» набрал 42 очка и сравнялся с лидером Тихоокеанского дивизиона – «Аризоной».