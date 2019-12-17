Тодд Рирден: Корписало здорово сыграл в двух матчах с «Вашингтоном» Финн не позволил забить «столичным», обеспечив «Коламбусу» сухую победу.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (0:3), отметив игру голкипера «голубых жакетов» Йоонаса Корписало.

«Он здорово играл против нас в двух матчах этого сезона, – приводит слова Рирдена официальный сайт лиги. – Нам нужно было чаще оказываться перед ним, создавать больше давления и делать его жизнь чуточку сложнее».

Отметим, что 25-летний финн отразил все 30 бросков «столичных» и во второй раз в сезоне сыграл «на ноль», став третьей звездой игрового дня.

«Вашингтон» остается лидером всей лиги и в следующем матче 20 декабря сыграет в гостях с «Нью-Джерси».

Добавим, что 9 декабря «Вашингтон» проиграл «Коламбусу» дома (2:5).