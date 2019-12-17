Ноэль Аччари: Юбердо и Трочек могут найти пасом в самых неожиданных местах Американец сделал хет-трик в ворота «Оттавы».

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Форвард «Флориды» Ноэль Аччари высказался о своем хет-трике в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (6:1).

«Потрясающее чувство, – приводит слова 28-летнего американца официальный сайт лиги. – С (Джонатаном) Юбердо и (Винсом) Трочеком очень интересно и легко играть. Они способны находить тебя пасом в самых неожиданных местах. Сегодня был по-настоящему особенный вечер».

Отметим, что Аччари впервые в своей карьере в НХЛ забросил три шайбы в одном матче. Более того, ранее у него не было ни одного дубля. Теперь на его счету 10 (8+2) очков в 30 матчах сезона.

«Флорида» набрала 37 очков и вернулась в зону плей-офф, поднявшись на третье место в Атлантическом дивизионе.