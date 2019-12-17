Валерий Брагин – о Ларионове: Со мной невозможно не сработаться - Советский спорт
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17 декабря 2019 15:29ХоккейЛипкин Антон

Валерий Брагин – о Ларионове: Со мной невозможно не сработаться

Молодежная сборная России готовится к чемпионату мира в Чехии.

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о взаимодействии со своим новым ассистентом Игорем Ларионовым, который вошел в его штаб в ноябре.

«Со мной невозможно не сработаться, – приводит «Р-Спорт» слова Брагина. – План уже был написан, все отработано, так что проблем не возникло из-за изменений в штабе. Сейчас идет притирка, распределение функций. Ларионов забрал большинство, вбрасывания».

Напомним, также в тренерский штаб молодежной сборной вошел бывший голкипер Николай Хабибулин.

В настоящее время команда готовится к молодежному чемпионату мира, который в нынешнем сезоне пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце.

На групповом этапе сборная России сыграет с Чехией (26 декабря), Канадой (28 декабря), США (29 декабря) и Германией (31 декабря).

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