Валерий Брагин – о Ларионове: Со мной невозможно не сработаться Молодежная сборная России готовится к чемпионату мира в Чехии.

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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о взаимодействии со своим новым ассистентом Игорем Ларионовым, который вошел в его штаб в ноябре.

«Со мной невозможно не сработаться, – приводит «Р-Спорт» слова Брагина. – План уже был написан, все отработано, так что проблем не возникло из-за изменений в штабе. Сейчас идет притирка, распределение функций. Ларионов забрал большинство, вбрасывания».

Напомним, также в тренерский штаб молодежной сборной вошел бывший голкипер Николай Хабибулин.

В настоящее время команда готовится к молодежному чемпионату мира, который в нынешнем сезоне пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце.

На групповом этапе сборная России сыграет с Чехией (26 декабря), Канадой (28 декабря), США (29 декабря) и Германией (31 декабря).