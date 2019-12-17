«Куньлунь» обыграл «Автомобилист», у бывшего нападающего «Вашингтона» Смита-Пелли первый гол в КХЛ - Советский спорт
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17 декабря 2019 16:58ХоккейШарафудинов Виктор

«Куньлунь» обыграл «Автомобилист», у бывшего нападающего «Вашингтона» Смита-Пелли первый гол в КХЛ

Матч состоялся в Пекине.

В игре регулярного чемпионата КХЛ «Кунлунь» обыграл «Адмирал» со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

В составе китайского клуба отличились Спенсур Фу (9-я минута), Олли Палола (14-я в большинстве), Эндрю Миллер (24-я в большинстве), а на 31-й минуте ворота клуба из Владивостока в меньшинстве поразил Деванте Смит-Пелли. Стоит отметить, что для обладателя Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» этот гол стал первым в КХЛ. Ранее канадец сыграл за «Кунлунь» десять матчей, но отметился лишь одной результативной передачей.

27-летний Смит-Пелли расстался с «Кэпиталз» летом нынешнего года, а 28 октября подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар» на один сезон.

Китайский клуб выиграл пять из шести последних матчей. В турнирной таблице Восточной конференции команда поднялась на пятое место, набрав 43 очка в 38 встречах.

«Адмирал» на Востоке идет седьмым (42 очка в 35 играх).

Завтра 18 декабря «Куньлунь» и «Адмирал» еще раз сыграют друг против друга в Пекине. Игра начнется в 14:30 по московскому времени.

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