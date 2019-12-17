Григорий Денисенко: Ларионов – легенда, приятно с ним работать

Форвард молодежной сборной России Григорий Денисенко рассказал о работе под руководством тренера команды Игоря Ларионова.
«Ларионов – это легенда, приятно с ним работать, – приводит «Р-Спорт» слова 19-летнего нападающего, – он отличные советы дает, много подсказывает.
Конечно, тяжело на этих сборах: два льда и один зал каждый день, но все вместе проходим через это. Это закаляет коллектив, атмосфера хорошая в команде».
Напомним, в ноябре Ларионов вошел в тренерский штаб молодежной сборной России, став ассистентом главного тренера Валерия Брагина.
В настоящее время команда готовится к молодежному чемпионату мира, который в нынешнем сезоне пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце.
На групповом этапе сборная России сыграет с Чехией (26 декабря), Канадой (28 декабря), США (29 декабря) и Германией (31 декабря).