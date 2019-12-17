Игорь Ларионов: Мы спустились на уровень вторых команд Ларионов вошел в тренерский штаб молодежной сборной России.

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Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, ставший ассистентом главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина, рассказал о том, в чем видит свою задачу.

«Хочется вернуть тот хоккей, который мы потеряли, от которого ушли, – приводит «Р-Спорт» слова Ларионова. – Сейчас мы спустились на уровень вторых команд, российские хоккеисты играют вторым номером. Мы должны быть непредсказуемы, должны сами диктовать условия игры. Мне интересно помочь в этом».

Напомним, молодежная сборная России готовится к чемпионату мира, который в нынешнем сезоне пройдет с 26 декабря по 5 января в Остраве и Тршинеце.

На групповом этапе сборная России сыграет с Чехией (26 декабря), Канадой (28 декабря), США (29 декабря) и Германией (31 декабря).