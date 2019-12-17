«Амур» без Гулявцева уступил «Автомобилисту» и потерпел четвертое поражение кряду Специалист не смог помочь команде. Он перенес операцию.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Амур» завершился в пользу хозяев – 3:0. В составе победителей по шайбе забросили Анатолий Голышев, Евгений Мозер и Брукс Мэйсек.

Таким образом, клуб из Екатеринбурга выиграл второй матч кряду. Что касается «Амура», то команда уступила в четвертом поединке подряд.

После этой встречи «Автомобилист» занимает пятое место в таблице «Востока», набрав 45 очков. В активе «Амура» – 31 очко и 11-я позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» – «Амур» – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Голышев (Дацюк, бол), 02:10 – 1:0; Мозер (Холланд, Мамкин), 09:55 – 2:0; Мэйсек (Холланд, Обидин, бол), 33:48 – 3:0