«Салават Юлаев» на своей площадке проиграл «Сибири» Нападающий сибиряков Миловзоров оформил дубль и сделал результативную передачу.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Сибирь» завершился со счетом 2:3 (0:1, 1:2, 1:0).

Гости из Новосибирска к началу второго периода добились перевеса 2:0. На 17-й минуте шайбу в ворота уфимцев забросил Дмитрий Саюстов, а на 21-й – Егор Миловзоров. На 30-й в большинстве Филип Ларсен сократил отставание «Салавата Юлаева», но затем Миловзоров оформил дуль (на 35-й). Таким образом Егор принял участие во всех результативных атаках своей команды, ведь именно он отдал голевую передачу Саюстову.

В третьем периоде нападающий «Салавата» Владислав Кортнев сделал счет 2:3, однако спастись от поражения уфимский клуб не смог.

«Салават Юлаев» занимает четвертую строчку в таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 39 играх. «Сибирь», выиграв пять из шести последних матчей, идет на шестом месте (43 очка в 36 матчах).

19 декабря «Салават Юлаев» сыграет в Казани с «Ак Барсом». В тот же день «Сибирь» встретиться в гостях с «Авангардом».