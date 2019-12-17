«Салават Юлаев» на своей площадке проиграл «Сибири»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Сибирь» завершился со счетом 2:3 (0:1, 1:2, 1:0).
Гости из Новосибирска к началу второго периода добились перевеса 2:0. На 17-й минуте шайбу в ворота уфимцев забросил Дмитрий Саюстов, а на 21-й – Егор Миловзоров. На 30-й в большинстве Филип Ларсен сократил отставание «Салавата Юлаева», но затем Миловзоров оформил дуль (на 35-й). Таким образом Егор принял участие во всех результативных атаках своей команды, ведь именно он отдал голевую передачу Саюстову.
В третьем периоде нападающий «Салавата» Владислав Кортнев сделал счет 2:3, однако спастись от поражения уфимский клуб не смог.
«Салават Юлаев» занимает четвертую строчку в таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 39 играх. «Сибирь», выиграв пять из шести последних матчей, идет на шестом месте (43 очка в 36 матчах).
19 декабря «Салават Юлаев» сыграет в Казани с «Ак Барсом». В тот же день «Сибирь» встретиться в гостях с «Авангардом».
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