Внук Третьяка стал игроком московского ЦСКА Об этом сообщается на сайте Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Российский голкипер Максим Третьяк подписал трудовое соглашение с московским ЦСКА, рассчитанное до конца сезона-2019/20.

Отмечается, что 23-летний вратарь будет выступать за команду ВХЛ «Звезда» (Москва), которая является фарм-клубом армейцев.

Текущий сезон хоккеист начал в рижском «Динамо», где отыграл 4 матча и пропустил 6 шайб, отражая 88,5% бросков. На прошлой неделе он расторг контракт с латвийским клубом по обоюдному согласию сторон. Ранее он выступал за владивостокский «Адмирал».

Добавим, что голкипер является внуком президента ФХР, легендарного вратаря сборной СССР Владислава Третьяка.