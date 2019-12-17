ЦСКА обыграл в Риге «Динамо» благодаря хет-трику Мамина У армейцев пять побед в последних шести встречах.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Рига) – ЦСКА (Москва) завершился со счетом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

Нападающий москвичей Максим Мамин открыл счет на восьмой минуте, однако за секунду до конца первого периода рижане отыгрались стараниями Картера Эштона. Вот только больше у «Динамо» успехов не было.

На 30-й минуте ЦСКА вновь вышел вперед после точного броска Максима Шалунова, а на 35-й Мамин забросил свою вторую шайбу. За 43 секунды до финальной сирены Максим оформил хет-трик, поразив пустые ворота «Динамо».

Латвийский клуб потерпел уж пятое поражение подряд и является худшей командой КХЛ. В Западной конференции рижское «Динамо» занимает последнее 12-е место, набрав 27 очков в 37 встречах.

ЦСКА с тремя победами подряд всего на одно очко отстает от лидера Запада СКА. У армейцев после 36 игр 53 очка.

19 декабря рижане сыграют в гостях с «Витязем». В тот же день в Санкт-Петербурге состоится матч СКА – ЦСКА.