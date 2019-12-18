Шайба Михеева помогла «Торонто» одержать победу над «Баффало» «Сэйбрз» потерпели второе поражение подряд.

В очередном матче регулярного чемпионат НХЛ «Торонто» на своем льду обыграл «Баффало» со счетом 5:3 (1:0, 2:0, 2:3).

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский форвард Илья Михеев. Россиянин в самой концовке поразил пустые ворота и установил окончательный счет в матче. Всего на его счету 19 (6+13) очков в 35 матчах текущего сезона.

В турнирной таблице Восточной конференции «Баффало» расположился на седьмой строчке. В 35 матчах команда набрала 39 очков. «Торонто» занимает 11-е место (38).

Следующие матчи команды проведут на выезде. 20 декабря «Сэйбрз» сыграют с «Филадельфией», а 21 декабря «Торонто» встретится с «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Баффало» — 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Голы: Готье, 3. Мэттьюc, 25, 38. Тимашов, 45. Михеев, 58 (п.в.). — Далин, 42. Айкел, 47. Окпосо, 55.