«Тампа» в овертайме обыграла «Оттаву», Кучеров отметился заброшенной шайбой В четырех последних матчах «Лайтнинг» одержали три победы.

«Тампа» обыграла «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0).

Счет в игре в первом периоде открыл нападающий хозяев Никита Кучеров. Эта шайба стала для него 199-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. В текущем сезоне форвард набрал 35 (11+24) очков в 31 игре.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев провел на льду почти 19 минут, очков не набрал и заработал показатель полезности »-1». Голкипер Андрей Василевский отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

Нападающий «Оттавы» Владислав Наместников отметился результативной передачей.

В таблице Восточной конференции «Тампа» с 37 очками занимает 12-место. «Сенаторз» расположились на 14-строчке (31).

Следующие матчи обе команды проведут 20 декабря на своих площадках. «Оттава» сыграет с «Нэшвиллом», а «Тампа» встретится с «Далласом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Оттава» — 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Кучеров, 8. Пакетт, 18. Пойнт, 24. Сирелли, 65. — Боровецки, 12. Браун, 25. Дюклер, 36.