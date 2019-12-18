«Нэшвилл» разгромил «Айлендерс», Варламов пропустил три гола «Предаторз» одержали вторую победу подряд.

«Айлендерс» на своем льду крупно уступил «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:8 (0:1, 3:4, 0:3).

В составе победителей самым результативным стал Крэйг Смит, набравший 3 (2+1) очка.

Российский голкипер хозяев Семен Варламов появился на льду в начале третьего периода и пропустил три шайбы после девяти бросков. Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин отметился результативной передачей. Это его второе очко в сезоне.

«Нэшвилл» набрал 37 очков и занимает 11-е место в таблице Западной конференции. «Айлендерс» - третий на Востоке (46).

20 декабря «Предаторз» сыграют на выезде против «Оттавы», в этот же день, также в гостях, «Айлендерс» встретится с «Бостоном».

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Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Нэшвилл» — 3:8 (0:1, 3:4, 0:3)

Голы: Нельсон, 23. Брассар, 25. Сизикас, 29. — Смит, 5, 31. Форсберг, 29. Бонино, 39. Гримальди, 40. Ярнкрюк (Тренин), 49. Йоси, 52. Джохансен, 55.