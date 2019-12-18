Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Виннипег» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 декабря 2019 07:33ХоккейНечаев Юрий

Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Виннипег»

В шести последних матчах «Харрикейнз» одержали пять побед.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» на своем льду уступил «Каролине» со счетом 3:6 (1:1, 1:4, 1:1).

В составе победителей одну из шайб на свой счет записал Андрей Свечников. В активе 19-летнего нападающего 35 (14+21) очков в 35 матчах.

Отметим, что уже во второй раз в сезоне россиянин забивает в стиле «лакросс» - шайба, находящаяся на крюке клюшки, заносится в верхний угол ворот.

В составе «Каролины» три очка (2+1) набрал Себастьян Ахо.

«Харрикейнз» набрали 44 очка и занимают четвертое место в таблице Восточной конференции. «Виннипег» - третий на Западе (42).

20 декабря «Каролина» сыграет в гостях против «Колорадо», а «Виннипег» примет «Чикаго».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Каролина» — 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)
Голы: Рословик, 20. Лайне, 33. Шайфле, 53. — Валльмарк, 19. Ахо, 29, 37. Свечников, 34. Стаал, 39, 44.

Теперь болеем за Ржигу и побеждаем финнов. Наши выиграли у чехов только по буллитам Качели во втором матче турнира озадачили. Россияне упустили перевес в два гола, но все-таки вытащили игру в серии буллитов. 14.12.2019 18:15 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Владислав Третьяк: Мы были на голову сильнее шведов и заслуживали победу на «Кубке Первого канала» Владислав Третьяк: Хочется побеждать, но важно проверить молодых и тех, кто давно не играл в сборной Вадим Шипачев: Недоволен вторым местом на «Кубке Первого канала»
Невероятный график «Рейнджерс» Панарина Спойлер – виноват тренер Дэвид Куинн. 15.12.2019 13:15 Хоккей Славин Виталий
Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть? Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру. 16.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
От Чистякова до Малкома. Лучшие и худшие трансферы РПЛ в сезоне-2019/20 Летняя трансферная кампания российских клубов через призму осенней части сезона. 15.12.2019 23:30 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Бистрович назвал самого стильного футболиста ЦСКА РПЛ опубликовала символическую сборную, состоящую из футболистов до 21 года «Спартак» объявил о начале сотрудничества с китайской футбольной ассоциацией
Отпуск по уходу: вся правда об Алине Загитовой То, что женское фигурное катание давно стало детским – набившая оскомину банальность. 15.12.2019 09:30 Фигурное катание Яременко Николай
Дзюба совершенно прав: все «обделались». Еврокубки – не для нас После чемпионата мира прошло полтора года. Казалось – духоподъемных. Но как говорят – был дух, да протух. Наши клубы позорно покинули еврокубки. 13.12.2019 11:30 Футбол Андронов Алексей
«Вашингтон» уходит в отрыв. Обзор матчей НХЛ Прошедший тур НХЛ стал настоящим пиршеством для российских болельщиков. Целых 14 матчей! 15.12.2019 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
«Сибирь» творит сенсацию в Уфе, «Куньлунь» рвется в лидеры Стартовые четыре матча очередного тура КХЛ после перерыва на матчи Евротура подарили болельщикам зрелищные игры и неожиданные результаты. 17.12.2019 20:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Барышня с претензиями. Портрет Алены Косторной После финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке. 12.12.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
07:33 Хоккей Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Виннипег»
07:16 Хоккей «Филадельфия» обыграла «Анахайм», Проворов отметился результативной передачей
06:59 Хоккей «Бостон» в овертайме проиграл «Лос-Анджелесу»
06:46 Хоккей «Нэшвилл» разгромил «Айлендерс», Варламов пропустил три гола
06:32 Хоккей «Тампа» в овертайме обыграла «Оттаву», Кучеров отметился заброшенной шайбой
06:14 Хоккей Шайба Михеева помогла «Торонто» одержать победу над «Баффало»
02:00 Футбол Бистрович назвал самого стильного футболиста ЦСКА
01:31 Футбол Бензема подарил Хабибу футболку «Реала» со своим автографом
01:06 Футбол «Монако» с Головиным уступил «Лиллю» и покинул Кубок французской лиги
00:42 Футбол «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Астон Виллы» и вылетел из Кубка лиги
00:26 Футбол Дубль Вернера спас «Лейпциг» от поражения в матче с дортмундской «Боруссией»
00:14 Футбол Исполнительный директор серии А попросил прощения за антирасистскую кампанию
23:51 Хоккей Олег Знарок: Наконец-то пошло большинство
23:42 Футбол РПЛ опубликовала символическую сборную, состоящую из футболистов до 21 года
23:40 Футбол Зинедин Зидан: Вокруг слишком много шума, а люди просто хотят посмотреть футбол
23:23 Хоккей Владимир Крикунов: Победа была близка, но не получилось
23:17 Хоккей Кудашов – о победе над «Северсталью»: Мы забегали и проявили характер
23:01 Футбол «Спартак» объявил о начале сотрудничества с китайской футбольной ассоциацией
23:01 Хоккей ЦСКА обыграл в Риге «Динамо» благодаря хет-трику Мамина
22:46 Футбол Агент Роналду: Криштиану может завершить карьеру в «Ювентусе»
Новая схема обращения с отходами: московский мусор едет к соседям
Взгляд с двух сторон: что будет с аттракционами в Центральном парке Белгорода?
Назначен и.о. министра экономического развития Карелии
Банк ВТБ выплатит тюменцу более 67 тыс. рублей за нарушение прав потребителей
Решено. Правительство Приморья возглавит женщина
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика