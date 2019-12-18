Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Виннипег» В шести последних матчах «Харрикейнз» одержали пять побед.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» на своем льду уступил «Каролине» со счетом 3:6 (1:1, 1:4, 1:1).

В составе победителей одну из шайб на свой счет записал Андрей Свечников. В активе 19-летнего нападающего 35 (14+21) очков в 35 матчах.

Отметим, что уже во второй раз в сезоне россиянин забивает в стиле «лакросс» - шайба, находящаяся на крюке клюшки, заносится в верхний угол ворот.

В составе «Каролины» три очка (2+1) набрал Себастьян Ахо.

«Харрикейнз» набрали 44 очка и занимают четвертое место в таблице Восточной конференции. «Виннипег» - третий на Западе (42).

20 декабря «Каролина» сыграет в гостях против «Колорадо», а «Виннипег» примет «Чикаго».

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«Виннипег» — «Каролина» — 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)

Голы: Рословик, 20. Лайне, 33. Шайфле, 53. — Валльмарк, 19. Ахо, 29, 37. Свечников, 34. Стаал, 39, 44.