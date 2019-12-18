Евгений Малкин: Я хочу стать легендой «Питтсбурга» - Советский спорт
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18 декабря 2019 09:59ХоккейНечаев Юрий

Евгений Малкин: Я хочу стать легендой «Питтсбурга»

В матче против «Калгари» российский нападающий вернулся на лед после травмы.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче против «Калгари» (4:1) забросил шайбу и сделал результативную передачу.

Забитый гол стал для него 400-м в составе «Пингвинз». Больше Малкина в истории команды забивали только Яромир Ягр (439), Сидни Кросби (451) и Марио Лемье (690).

«Это особенные имена, - цитирует официальный сайт НХЛ Малкина. - Конечно, они легенды. Я тоже хочу быть их уровня. Это хорошее число, но я хочу большего. Надеюсь, я останусь в «Пингвинз» еще на 5-6 лет. Быть в одном ряду с Ягром, Лемье и Кросби просто потрясающе».

Напомним, в игре против «Флэймз» нападающий добился еще одного достижения. Он набрал 1031 (400+631) очко за карьеру в НХЛ. По этому показателю Малкин вышел на четвертое место среди российских хоккеистов.

«Питтсбург» набрал 44 очка. Команда занимает пятое место в таблице Восточной конференции.

21 декабря «Пингвинз» сыграют в гостях против «Эдмонтона».

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