Сергей Светлов: В матче с «Куньлунь Ред Стар» не все получилось, как хотелось «Адмирал» проиграл в Пекине в регулярном чемпионате КХЛ.

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» на «Шоуган Арене» в Пекине.

«У нас не совсем все получилось, как нам хотелось. – приводи слова Светлова официальный сайт лиги. – Изначально сделали пару ошибок, было удаление, соперник забил хорошие голы. В начале второго периода у нас были хорошие моменты, могли забить, не забили. Ну, и, как говорится, по закону хоккея соперник реализовал свои шансы».

Напомним, голы у «Куньлунь Ред Стар» забили Спенсер Фу, Олли Палола, Эндрю Миллер и Деванте Смит-Пелли. Голкипер Джереми Смит отразил все 27 бросков и в третий раз в сезоне сыграл «на ноль».

«Адмирал» позволил китайской командой опередить себя и опустился на девятое место в Восточной конференции. В среду соперники проведут еще один матч.