Курт Фрейзер: Не хочется при счете 4:0 заставлять вратаря спасать команду «Куньлунь Ред Стар» победил «Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ.

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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Шоуган Арене» в Пекине.

«Получилась отличная победа, но все равно тебе не хочется, чтобы при счете 4:0 ты был вынужден полагаться на своего вратаря (Джереми Смита), заставляя его спасать команду, – приводит слова американца официальный сайт лиги. – (Деванте) Смит-Пелли забил первый гол в КХЛ, и это тоже здорово. А Спенсер Фу! Мы думали, что потеряем его на некоторое время, но медики проделали отличную работу, он вернулся в строй и забил важнейший гол».

Напомним, голы у «Куньлунь Ред Стар» забили Спенсер Фу, Олли Палола, Эндрю Миллер и Деванте Смит-Пелли. Голкипер Джереми Смит отразил все 27 бросков и в третий раз в сезоне сыграл «на ноль».

«Куньлунь Ред Стар» набрал 43 очка и поднялся на седьмое место в Восточной конференции. В среду команды проведут еще один матч.