Майкл Пелино: У «Локомотива» по разным причинам не сыграли восемь человек «Локомотив» выиграл в овертайме у минского «Динамо».

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Главный тренер «Локомотива» Майкл Пелино подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:2 OT) на «Минск Арене».

«Надо отдать должное сопернику, который здорово вернулся в игру в третьем периоде и перевел матч в овертайм, – приводит слова канадца официальный сайт лиги. – В любой лиге мира, когда ты проигрываешь 0:2 после 40 минут, очень сложно сравнять счет. Но я горд своими игроками, который смогли добиться победы в овертайме. По разным причинам сегодня нам не смогли помочь восемь хоккеистов».

Напомним, победу «Локомотиву» в овертайме принес защитник Андрей Марков, забросивший свою первую шайбу в сезоне.

«Локомотив» набрал 43 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.