Генменеджер «Лос-Анджелеса»: С Ковальчуком у нас просто не получилось «Лос-Анджелес» расторг контракт с российским форвардом.

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Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк прокомментировал расторжение контракта с форвардом Ильей Ковальчуком.

«Все просто, у нас не получилось, – приводит слова Блэйка официальный сайт лиги. – Не получилось с обеих сторон. После сегодняшнего дня он свободен, он может осмотреться, изучить варианты в НХЛ и двигаться дальше. Нужно уметь признавать это».

Напомним, в прошлом году Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом». За полтора сезона 36-летний российский нападающий сыграл в 81 матче за «королей» и набрал 43 (19+24) очка.

В понедельник стало известно о том, что «Лос-Анджелес» запустил процедуру расторжения контракта с игроком, выставив его на драфт отказов.