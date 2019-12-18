Тодд Маклеллан – об уходе Ковальчука: Кто пытается найти причину в его характере, совершенно неправы «Лос-Анджелес» расторг контракт с Ковальчуком.

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан прокомментировал расторжение контракта с форвардом Ильей Ковальчуком.

«Все, кто пытается найти причину в характере Ильи, совершенно неправы, – приводит слова Маклеллана официальный сайт лиги. – Он был великолепен. Я получил удовольствие от времени, которое провел с ним. Думаю, его партнеры также. Когда возникла это ситуация, он вел себя крайне профессионально.

Он работал и радовался победам команды. Не могу сказать ничего плохого о нем. И будет здорово, если он снова заиграет в лиге. Точно знаю, что кто-то может получить хорошего партнера».

Напомним, в прошлом году Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом». За полтора сезона 36-летний российский нападающий сыграл в 81 матче за «королей» и набрал 43 (19+24) очка. С 9 ноября он не попадал в состав команды.

В понедельник стало известно о том, что «Лос-Анджелес» запустил процедуру расторжения контракта с игроком, выставив его на драфт отказов.